X(旧Twitter)は2024年8月に、大手企業らがXへの広告出稿を一斉に停止したことは「反トラスト法違反に該当する」として世界広告主連盟(World Federation of Advertisers)と加盟企業4社を提訴しています。さらにXは2024年11月18日に該当の訴状を修正し、訴訟の対象に動画配信プラットフォームのTwitchを加えました。X v World Federation of Advertisers - amended complaint.pdf(PDFファイル)https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx