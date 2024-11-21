「◇◇商事ブラック」「◆◆ラーメンまずい」「〇〇太郎詐欺」…。 なにか調べものをする際に検索エンジンにキーワードを入力すると、文字の挿入をサポートするように関連のキーワードをプルダウンで提案してくれる検索エンジンの自動補完機能「サジェスト」。入力を楽にしてくれたり、気付きを与えてくれたりする便利な機能だ。一方で、冒頭のようにネガティブな言葉が複合ワードとし