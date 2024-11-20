11月19日、兵庫県知事選で再選した斎藤元彦氏が兵庫県庁に登庁、当選証書が授与され、就任式に臨んだ。「庁舎の玄関前には、熱烈な支援者が押しかけました。斎藤氏は笑顔こそありませんでしたが、感極まったのか、顔を上気させていましたよ」（社会部記者）当選直後、斎藤氏は「県職員のみなさんとの関係も再スタート、県議会とも政策を前に進めていく」と語り、「オール兵庫」を強調していたが、知事選で止まっていた県議会の