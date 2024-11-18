斎藤元彦氏当選で「反対22市長」に不参加、芦屋の27歳市長に再注目女性自身

斎藤元彦氏当選で「反対22市長」に不参加、芦屋の27歳市長に再注目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県知事選斎藤元彦前知事が再選したと「女性自身」が伝えた
  • 対抗馬を支持した市長会「有志22人」に不参加だった芦屋市長が話題に
  • 芦屋市長は現在27歳で、東大に進学、米ハーバード大卒という経歴で知られる
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