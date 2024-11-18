ドミノ・ピザが新商品「1kgチーズボルケーノ」を2024年11月18日から12月22日までの期間限定で販売する。この商品は、ディップする新感覚ピザ「チーズボルケーノ™」と、人気の「ウルトラチーズ®」を組み合わせたもので、チーズ好きにはたまらない一品だ。「1kgチーズボルケーノ」は、直径40センチの特大サイズのピザの中心に、濃厚なチェダーチーズソースがたっぷりと盛り付けられている。さらに、モッツァレラチーズも