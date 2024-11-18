立花孝志氏よろず~ニュース

立花孝志氏が南あわじ市長選への出馬意向を表明「先頭切っていくのは僕」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県知事選で、再選した斎藤元彦氏を援護射撃していた立花孝志
  • 18日にYouTubeで、2025年の兵庫県南あわじ市長選への出馬意向を表明した
  • 「私がやります。まずは言う以上は、先頭切っていくのは僕だろう」と話した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 10年連れ添った妻に100日後復讐
  2. 2. 遠い親戚の葬儀「最も寒かった」
  3. 3. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
  4. 4. 53歳大河内志保の色気写真に疑惑
  5. 5. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
  6. 6. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
  7. 7. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
  8. 8. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
  9. 9. 立花氏 泉房穂氏の謝罪受け反省
  10. 10. 転職者が続出? 兵庫県職員に心配
  1. 11. 場の空気凍らせた近藤真彦の発言
  2. 12. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
  3. 13. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
  4. 14. あり得ない 斎藤氏の怪文書対応
  5. 15. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
  6. 16. 埼玉栄で車横転「過去にも運転」
  7. 17. ドンファン元妻 説明窮した瞬間
  8. 18. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
  9. 19. 机バンバン 相生市長に指摘続出
  10. 20. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
  1. 1. 10年連れ添った妻に100日後復讐
  2. 2. 立花氏 泉房穂氏の謝罪受け反省
  3. 3. 転職者が続出? 兵庫県職員に心配
  4. 4. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
  5. 5. 埼玉栄で車横転「過去にも運転」
  6. 6. ドンファン元妻 説明窮した瞬間
  7. 7. メルカリ トラブル報告巡り謝罪
  8. 8. 斎藤氏 22市長との関係巡り強調
  9. 9. 元彦氏の再選「社会の底抜けた」
  10. 10. 地元局キャスターが知事選に異例
  1. 11. 立花氏 南あわじ市長選に出馬へ
  2. 12. 石丸新党 都議選で惨敗の可能性
  3. 13. 千葉の店で20人超が乱闘 1人死亡
  4. 14. 22市長の2人 当選後に斎藤氏側へ
  5. 15. 兵庫知事選 稲村氏が敗戦の弁
  6. 16. 小嶋陽菜に暴行疑いの男を再逮捕
  7. 17. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
  8. 18. ドンファン元妻に無期懲役を求刑
  9. 19. 三浦氏「一番の敗者はマスコミ」
  10. 20. 机バンバン 相生市長に指摘続出
  1. 1. 息子が不登校に…先生が衝撃一言
  2. 2. 元彦氏 支援ここまで広がるとは
  3. 3. 玉川氏 選挙戦のSNS戦略に危機感
  4. 4. 知事選明け県職員「粛々と仕事」
  5. 5. 元彦氏の告発問題 県議が辞職
  6. 6. 玉木氏の相手 ミニスカは激安か
  7. 7. 斎藤氏 初当選時より25万票超増
  8. 8. 正直何が争点に 稲村氏振り返る
  9. 9. 元彦氏 オール兵庫で県政進める
  10. 10. 佐藤栄一氏 市政史上最多の6選
  1. 11. 小泉みゆき不穏情報 玉木氏否定
  2. 12. 田母神氏、斎藤氏再選受けて疑問
  3. 13. 栃木知事選 福田氏6回目当選確実
  4. 14. 低所得世帯に3万円 67%評価せず
  5. 15. 兵庫知事に斎藤氏再選＝失職から返り咲
  6. 16. どや顔の石原知事「ざまあ見ろ」
  7. 17. 玉木氏 職場に不倫相手呼んだか
  8. 18. 1日で元がとれるサブスクが話題
  9. 19. 父急死 変わり果てた実家で絶叫
  10. 20. 兵庫知事選の出口調査、斎藤県政「評価…
  1. 1. 中国裏切り「ミャンマー終わり」
  2. 2. ヘアカラー後に髪が…恐怖の瞬間
  3. 3. 年利1000%で破滅 南米で賭博地獄
  4. 4. 地下に違法採掘者4千人閉じ込め
  5. 5. 1DKに4人生活? 格差開くロス事情
  6. 6. トランプ氏 マックの食事を投稿
  7. 7. 任天堂の「身元特定方法」が話題
  8. 8. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
  9. 9. 中国が日本に歩み寄り? 米意識か
  10. 10. ウ大統領 長距離兵器の使用意志
  1. 11. T-ARAいじめ騒動 被害者が暴露
  2. 12. 中国の学校で切りつけ 25人死傷
  3. 13. マスク氏の「民事介入」が波紋
  4. 14. 中国で無差別殺傷が頻発 背景は
  5. 15. 米航空機 離陸時に銃撃受ける
  6. 16. 習氏 台湾統一支持を米国に要求
  7. 17. 中国で殺人事件 卒業できず犯行?
  8. 18. 中国で切りつけ事件 卒業生ら涙
  9. 19. バングラデシュ暴動 死者1500人
  10. 20. クジラ肉を日本から密輸 韓国
  1. 1. NHK受信料払っていない どうなる
  2. 2. 就活失敗30代が同窓会訪れた結果
  3. 3. 新入社員も年収1000万円超の企業
  4. 4. 冷食は手抜き 論破が大反響の訳
  5. 5. 1年以内で再退職…出戻りの本音
  6. 6. 年収300万でクレカ審査落ち 疑問
  7. 7. バス停が2m移設 5年がかりの快挙
  8. 8. 【アンケート】新NISAはやっぱり怖い？…
  9. 9. 生活保護申請も…市役所での一言
  10. 10. 母を施設に…半年後知る「惨状」
  1. 11. 念願のおうちサロン 半年で閉店
  2. 12. 30円も高い…高速のガソリン代
  3. 13. ミスドは本当に大量閉店したのか
  4. 14. 赤ちゃんポスト設置向け準備進む
  5. 15. ワンピース視聴率高いと不景気?
  6. 16. 低所得世帯へ給付検討「不公平」
  7. 17. 「らぼっと」50代女性がハマる訳
  8. 18. 全国初 熊本が交通系ICから離脱
  9. 19. コエテク会長が稼いだ投資商品
  10. 20. 充電スポットx推し活の新選択肢
  1. 1. 「MetaによるInstagramとWhatsAppの買…
  2. 2. iPhone純正イヤホン変換機 終売?
  3. 3. カラバリ豊富 優秀なAnker充電器
  4. 4. 時代錯誤な服装規定 撤廃の結果
  5. 5. 「iPhone SE4」来年3月発売か
  6. 6. 【11/21まで】マンガや小説、ビジネス…
  7. 7. サ活にコレ1枚！ 巻き方のバリエーショ…
  8. 8. 5G「基地局シェアリング」とは　住友商…
  9. 9. キャバ嬢のLINEに潜む3つの“脈あり”…
  10. 10. 「免許不要」であなたもパイロット？今…
  1. 11. [スタパ齋藤の「スタパトロニクスMobil…
  2. 12. ロングバッテリー90時間稼働でWear OS…
  3. 13. ワイモバイルオンラインストアで長期利…
  4. 14. ラピュタロボティクスの自在型自動倉庫…
  5. 15. ハーレーがつくった「電動バイク」。新…
  6. 16. NTTドコモ、フレッツ光による固定通信…
  7. 17. iPhoneチップを生産するTSMC工場停止の…
  8. 18. コーヒータイムが捗ります。たっぷりス…
  9. 19. 「AirTag2」2025年にリリースか
  10. 20. 「FFVII体験版つき」という誘惑……199…
  1. 1. 何者? 総理より先に米大統領邸へ
  2. 2. 中国代表FW「敗因は日本の渋滞」
  3. 3. 由伸の「新恋人」に知人ヒヤヒヤ
  4. 4. 香川真司への2位評価に韓国反発
  5. 5. イチロー氏 ついにMLB殿堂入り?
  6. 6. 異次元 米紹介の大谷情報に反響
  7. 7. WBSC 侍Jが1次ラウンド首位突破
  8. 8. 朗希のド軍移籍 ロッテ選手らNO?
  9. 9. 西武戦力外 妻残し無給の台湾へ
  10. 10. プレミア12で防御率0 来日を希望
  1. 11. 神村学園が予選敗退 悲鳴続出
  2. 12. 大谷の即帰宅 真美子さん同伴か
  3. 13. 河村勇輝の失敗 スター選手指摘
  4. 14. モイネロ強行起用 首脳陣に非難
  5. 15. 米スカウト「MLB行ける」侍26歳
  6. 16. 野球プレミア12「名曲」流れ話題
  7. 17. 2位大谷3位ヤンキース 衝撃数値
  8. 18. イチロー氏 進学校球児から刺激
  9. 19. モイネロ 負傷の辰己を探し回る
  10. 20. カシメロ引退か 理由は井上尚弥
  1. 1. 宮根「斎藤旋風」に顔こわばる
  2. 2. 53歳大河内志保の色気写真に疑惑
  3. 3. HIKAKIN 約29億円「とばした」か
  4. 4. 斎藤元彦氏の再選 反応真っ二つ
  5. 5. 右胸全摘手術 梅宮アンナ苦心
  6. 6. 場の空気凍らせた近藤真彦の発言
  7. 7. 泉房穂氏 当確の斎藤氏に謝罪
  8. 8. あり得ない 斎藤氏の怪文書対応
  9. 9. 斎藤氏は権力者不適格 持論投稿
  10. 10. 「松本人志復帰やめて」署名発生
  1. 11. 市村優汰が警察沙汰起こしたワケ
  2. 12. 安住アナ テレビへの批判も自覚
  3. 13. 元彦氏 真っ赤な顔で喜びを口に
  4. 14. 滝沢カレン 浮気は死ぬまで追及
  5. 15. 大悟が頂点か 松本終わったの声
  6. 16. 100均で暖房費14000円節約する技
  7. 17. 契約違反 アイドル3人が一斉脱退
  8. 18. 武道館公演から4日後に3人が脱退
  9. 19. 飯島直子の朝食 真似したいの声
  10. 20. 生放送中声が…症状悪化で焦りも
  1. 1. 芸能人との写真自慢 一同凍る
  2. 2. チ・チャンウク主演 待望の新作
  3. 3. 嫉妬渦巻く 小5娘の驚愕LINE事情
  4. 4. 結婚写真を撮影 半年後に夫死去
  5. 5. 年の差婚もう嫌 夫に聞かれ破滅
  6. 6. ホテル退室 TVつけっぱなしダメ
  7. 7. 湯船に毛 恋人と入浴でドン引き
  8. 8. 受付に回される女性 残酷な真実
  9. 9. 結婚相談所 男性から非常識提案
  10. 10. ユニクロ&無印&GU 傑作中の傑作
  1. 11. 出産甘く見て医師の言葉に真っ青
  2. 12. 愛妻弁当を食べない 妻青ざめる
  3. 13. 岡江久美子さん死去で大きな決断
  4. 14. スタバ 新フラペはストロベリー
  5. 15. 略奪婚 慰謝料のせいで生活一変
  6. 16. 61歳実母の恋が「本当にイタい」
  7. 17. GUで発見 40代似合う本命ブーツ
  8. 18. 実はわざと…空っぽのご祝儀袋
  9. 19. 子宮がんで妻失格 絶縁した瞬間
  10. 20. リアルに売れてるUNIQLOボトムス
x