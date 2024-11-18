斎藤元彦氏が兵庫県知事に当確 県職員に心配の声「何人辞めるんだろうな」女性自身

斎藤元彦氏が兵庫県知事に当確 県職員に心配の声「何人辞めるんだろうな」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 兵庫県知事選斎藤元彦氏が再選した件を「女性自身」が伝えた
  • ネットでは「県庁職員何人辞めるんだろうな」などと心配の声もあるそう
  • 9月の斎藤氏の退庁時、見送りにきた職員はほとんどいなかったと全国紙記者
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