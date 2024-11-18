イスラエルでネタニヤフ首相の私邸に閃光弾2発が発射された事件で、予備役の将校ら3人が逮捕されました。イスラエルの地元当局は17日、北部カイサリアにあるネタニヤフ首相の私邸に16日、閃光弾2発が発射された事件で、3人を逮捕したと発表しました。地元メディアによりますと、このうちの1人は予備役の上級将校で、いずれもネタニヤフ政権への抗議のために行なったとみられるということです。閃光弾は2発とも庭に落下しましたが、