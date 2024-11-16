元ヤクルト・畠山和洋氏が１６日、Ｘを更新。近影を投稿し、反響を集めた。畠山氏は今季途中までヤクルトで２軍打撃コーチを務めていたが、６月２６日に一身上の都合で突然退団が発表された。畠山氏は１２日からＸの投稿を開始。１４日には「動きます。よろしくお願いします」と、室内練習場で撮影された動画も投稿した。ファンからも続々と反応があり、「元気そうで何より」「ハタケ！痩せた？」「がんばれ！！」「心配し