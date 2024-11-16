《不倫不倫うるせえなあもう馬鹿みたいに人の性行為だの交際だの追っかけてよ。。》16日、自身のXで怒りを露わにしたのはタレント・武井壮だ。よほど巷に流れる不倫報道に嫌気が差したのであろう。その勢いは止まらず《あのさ、不倫の被害者は『不貞行為をされた配偶者と子供』だけですよ不貞行為をした当事者が『傷付いた』とか聞いて呆れるわどのツラ下げてとはこの事ですよしかもその内容ペラペラ喋って、相手方の家族