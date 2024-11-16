回避不可な「自然渋滞」が発生するメカニズムとはクルマで出かけるとなると、やっかいなのが高速道路の渋滞。交通集中による渋滞は避けられないものです。しかし実はドライバーの運転操作で、渋滞も「ある程度」は回避、緩和ができるといいます。［画像はイメージです］高速道路の渋滞は、「交通集中」 「工事」 「事故」の3大要因で起こるといわれています。【画像】「えっ…！」これが高速道路で「絶対やってはいけない