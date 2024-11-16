今回は、不倫を経て略奪婚したけれど、幸せになれなかった女性の話を紹介します。結婚前は、あんなに羽振りがよかったのに…「不倫を経て結婚した私ですが、夫は結婚前と比べだいぶケチになりました。結婚前は羽振りがよく、私が欲しいものを何でも買ってくれたんですが……。というのも、夫の元妻にかなりの額の慰謝料を払った上、夫は元妻と同じ職場だったため転職せざるを得ず、収入が激減してしまったからです。『あの女のせい