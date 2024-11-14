松本人志（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

島田洋七が松本人志に厳しい言葉「周りが持ち上げすぎるんです」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 復帰が囁かれる松本人志について、島田洋七がゲンダイの取材で言及した
  • 「しゃべりだったら、明石家さんまや島田紳助にはかなわない」と指摘
  • 「周りが松本のことを持ち上げすぎるんです」などと苦言を呈した
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