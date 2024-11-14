最近では闇バイトが問題になっているが、なかには知らないうちに、やばい仕事に関わってしまったという人もいるようだ。関東地方の40代男性は、「昔の話ですがもう時効だと思いますので投下します」と自身の体験を投稿した。当時10代後半で、友人の父親が社長を務める会社で、「新聞の勧誘のバイト」をしていた。そこには元ヤクザや元ホストといった、ワケありの人たちも働いていた。ある日、社長から別の仕事の依頼があったという