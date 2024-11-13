カルビーから新たな「堅あげポテト」シリーズのフレーバーが登場する。2024年11月18日（月）より、全国のコンビニエンスストアにて先行発売されるのは『堅あげポテト 柚子香る鯛だし味』。これは、ファンと製造チームがタッグを組んで開発した共創商品第7弾であり、応援部部長の松本幸四郎さんのお墨付きが与えられた逸品だ。「堅あげポテト」は、厚めにスライスしたジャガイモをじっくりとフライすることで生まれる堅い食感が特徴