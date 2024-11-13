グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は11月21日、「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(イーブイ)」を発売する。【関連記事】ミスド×ポケモン「グッズセット」2024発売、ピカチュウ･ディグダ･パモなどデザインの「ブランケット」選べる、つよいこグラス付き「おこさまグッズセット」もイーブイ&ピカチュウをデザインしたクッキーサンドを“スペシャル缶”に入れた商品。イーブイ