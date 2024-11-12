元衆院議員の金子恵美氏が１２日、ＴＢＳ系の情報番組「ひるおび」に出演し、１６歳年下である３９歳の元グラドル女性との不倫を報じられた国民民主党の玉木雄一郎代表について語った。金子氏の夫で、同じく元衆院議員の宮崎謙介氏は２０１６年に女性タレントとの不倫が発覚し、議員辞職に追い込まれた。金子氏はその時、出産入院中だっただけに大きな話題となった。同じように政治家の夫に不倫されるという経験があるだけに