宅配ピザチェーン大手のピザハットが、ソニーのゲーム機・PlayStation 5(PS5)に外付けすることでピザを温かくできるウォーマー「PIZZAWRMR」をオンラインで公開しました。PIZZAWRMRは3D印刷用のファイルと説明書で構成されており、登録すれば誰でもダウンロード可能で、3Dプリンターで印刷して組み立てれば無料でゲットできます。PIZZAWRMR | Pizza Hut Canadahttps://pizzahutpizzawarmer.ca/Pizza Hut's new pizza warmer uses t