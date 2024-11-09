多くの人がこれまで密かに感じてきた「食べ放題の店」のビジネスモデルへの疑問――。「モリモリ食べている人ばかりだが、経営は大丈夫なのか？」。そんな素朴な疑問の答えを探ります。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。食べ放題の店が儲かるには、ワケがある食べ放題の店は人気があります。3,000円出せば1,500円の定食が3人前食べられるのであれば、お得ですから、利用する人が多いのは理解できます。しかし、店は大丈夫なの