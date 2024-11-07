『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』を題材にした一番くじ「一番くじ ゼルダの伝説 ハイラルからのかりものたち」が、12月6日（金）から、「ローソン」、Nintendo TOKYO、Nintendo OSAKA、Nintendo KYOTOなどで順次発売される。【写真】あれ、姫様？手配書デザインのTシャツなどアイテム一覧■ラストワン賞はルピーのクッション今回登場するのは、シリーズ最新作『ゼルダの伝説 知恵のかりもの』をテーマとしたアイテムや、過去