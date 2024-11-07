米大リーグ（MLB）・ドジャース大谷翔平と妻・真美子さんがバスケットボールを楽しむ動画がSNSを中心に話題となっている。【動画あり】大谷翔平＆真美子さんのバスケ動画！夫婦間でパス、華麗なシュートも「これは超貴重」コンテンツディレクターのビージー・ベッツ氏が日本時間7日までに自身のTikTokを更新。ワールドシリーズを制したドジャースの優勝セレモニーと、その後にムーキー・ベッツ主催で行われたアフターパーテ