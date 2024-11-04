タレントのアンミカ（52）が、11月3日放送の「日曜はカラフル2天使篇」（TOKYOMX）に出演し、思わず”イラっとする”女性の行動を明かした。同番組では「ベロベロ女性に聞く”私の周りのイライラ女”」と題して、飲み屋街で酔っている女性たちにインタビューしたVTRを放送。”港区女子ぶる埼玉女”や、旅行の計画を丸投げする女性、気遣いアピールのために取り皿を頻繁に要求する”妖怪皿替え女”など、さまざまなタイプの”イ