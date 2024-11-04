TOTOジャパンクラシック女子ゴルフの日米共催ツアー・TOTOジャパンクラシックは3日、滋賀・瀬田GC北C（6616ヤード、パー72）で最終日が行われ、3打差の4位で出た21歳の竹田麗央（ヤマエグループHD）が通算8勝目＆米ツアー初勝利を挙げた。6ホールものプレーオフの末に敗れた米ツアー2勝の34歳マリナ・アレックス（米国）は自身のSNSを更新し、竹田への称賛とともに“逃した魚”への無念をつづっている。2日の第3ラウンド（R）