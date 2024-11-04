橋本環奈（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

橋本環奈のキス写真は前代未聞 NHKにとっては見過ごせない内容か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 橋本環奈のキス写真が週刊誌に報じられた件をゲンダイが取り上げた
  • 朝ドラ出演中の主演女優として前代未聞の事態だとドラマ制作関係者
  • スポーツ紙記者は、今回の報道はNHKやスポンサーに衝撃を与えていると話す
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