GRAPEVINE「The Decade Show : Club Circuit 2024」2024.10.17（TSU）大阪・umeda TRAD GRAPEVINEが、ライブツアー「The Decade Show : Club Circuit 2024」の追加公演を、地元である大阪のumeda TRADで10月17日（木）に開催した。今回は、スピードスターレコーズ移籍10年を記念したアニバーサリーツアー。そして、10月31日（木）に営業終了するTRADは、GRAPEVINEが1997年12月に大阪