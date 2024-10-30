2018年以来のJ１昇格を目ざす、V・ファーレン長崎でキャプテンを務めるMF秋野央樹にインタビューを実施。ベストゲームや憧れていた選手、オフの過ごし方など、多種多様な話題を掘り下げ、知られざる素顔に迫った。正確な左足と非凡な展開力が売りの秋野は、地元千葉の柏レイソルでアカデミー時代を過ごし、2013年に同クラブのトップチームに昇格した。その後、湘南ベルマーレを経て、2019年の夏に長崎に加入。J１へ押し上げ