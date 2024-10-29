米コロラド州デンバーの元心臓専門医（36）に今月下旬、懲役158年の有罪判決が下された。この元心臓専門医は、出会い系アプリで知り合った複数の女性の飲み物に薬物を混ぜ、相手の意識を朦朧とさせて抵抗できない状況にして性的暴行を加えていた。終身刑に値するこの判決に対し、被害者と家族からは拍手が起こった。米ニュースメディア『CBS News』などが報じた。【この記事の動画を見る】25日、コロラド州デンバーのデンバーの裁