XYのプロデューサーを務めるYOSHIKI Smart FLASH

YOSHIKI、手越電撃加入のXYプロデューサー辞任を示唆「それは違う」批判も

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 手越祐也の電撃加入が発表されたXYについてFLASHが伝えた
  • YOSHIKIがプロデューサー辞任を示唆し、ファンから疑問の声が続出
  • 「それは違う」「グループとして成り立たなくなる」などの意見が寄せられた
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