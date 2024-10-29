2025年1月2日（木）に開幕する『新春浅草歌舞伎（以下、浅草歌舞伎）』。かつて芝居町だった浅草で1980年に『初春花形歌舞伎』として始まり、今ではお正月恒例の公演となっている歌舞伎公演だ。若手の登竜門とも言われている。名だたる俳優たちが「花形」と呼ばれる時期に1月の浅草公会堂の舞台に立ち研鑽を積んでおり、直近の10年は尾上松也を中心とした座組が盛り上げてきた。2025年は新たなメンバーを迎え、平均年齢24歳