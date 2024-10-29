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森永卓郎氏「来週、日経平均が大暴落になると思います」米大統領選影響で

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 森永卓郎氏が29日のラジオで、米大統領選の影響について言及した
  • 「トランプが勝つわけですね」「勝った瞬間に円高誘導に持って行く」と断言
  • 「私は来週、日経平均が大暴落になると思います」と予想した
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