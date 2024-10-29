次期「iPhone SEiPhone SE 4）」の量産が今年12月に始まると、著名アナリストのミンチー・クオ（Ming-Chi Kuo）氏が報告しています。 ↑もうすぐ量産開始！   次期iPhone SEに関しては、ベースモデルの「iPhone 14」と同じデザインになることが噂されています。6.1インチの有機ELディスプレイや顔認証機能「Face ID」、新しいAシリーズのチップ、8GBのRAM、USB-Cポート、4800万画素のリアカメラ、アップル自社開発のモデム