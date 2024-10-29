東方神起20周年記念アルバム『ZONE』より「DEAREST」のMUSIC VIDEOが公開された。 「DEAREST」はこれまでのバラードとはまた一線を画す、恋愛を超えて、誰もが経験しうる大きくて深い「愛」をテーマにしたラブソング。 「DEAREST」 これまで多くの東方神起楽曲を支えてきた井上慎二郎の書き下ろしのバラードとなっており、MUSIC VIDEOでは祖父と少女のストーリーと、優しく温かくも力強く包み