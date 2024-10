THE RAMPAGE from EXILE TRIBEがライブツアー『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER"』を2025年春に開催することを発表した。 THE RAMPAGEは、10月26日(土)に大阪・ヤンマースタジアム長居にて『LDH LIVE-EXPO 2024-EXILE TRIBE BEST HITS-』に出演。本編終了後に、巨大なモニターで「THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER"2025年春 開催決定!!」の文字とともに、ツアーの開催が明らかに