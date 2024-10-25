アイドルグループ「サンミニ」の元メンバーでタレントの南彩夏（30）が25日、自身のSNSを通じ、俳優の松岡佑季（36）と結婚したことを発表した。「私事で恐縮ですが、この度9月8日に結婚致しました」とウエディングショットを添えて報告。「私達が出会った舞台の初日開幕日が2012年9月8日でしたので、2人の新しい人生の開幕もこの日に決めました」と、出会って12年となる日に入籍したと明かし、「出会って12年。これまでも楽し