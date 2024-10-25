オールナイトDJイベント『Nightmare After Christmas 石野卓球の地獄温泉2024～ハイスクール！地面組～』が12月26日（木）に東京・LIQUIDROOMで開催されることがわかった。 『石野卓球の地獄温泉』は、石野卓球が自身の誕生日である12月26日に毎年開催しているイベント。今年は、来場者にひとりにつき“シリカゲル”が一つプレゼントされる。 チケットは、イープラスにて12月25日（水）18時まで受