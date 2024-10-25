2025年1月3日（金）～５日（日）に東急シアターオーブにて開催される『PGF生命 presents ニューイヤー・ミュージカル・コンサート ２０２５』の出演者第3弾が決定した。 ミュージカルの楽曲と共に新年の幕開けを祝うコンサートとして2016年より毎年開催されている東急シアターオーブの新春公演『ニューイヤー・ミュージカル・コンサ&#12540