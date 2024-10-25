ベルギーのあるサッカー選手が、観衆が競技場に投げられた爆竹を拾おうとしたところ、爆竹が爆発して指が切断される重傷を負った。２２日（現地時間）、ベルギー紙ブリュッセル・タイムズによると、フランドルアマチュアサッカーチームのＫＳＣＴメネンのファビオ・スキファノ（２６）は１９日、フランドル西部のジレベケで勝利を収めた直後、観衆が投げた爆竹を拾っていたところ、爆発事故で指が切断された。スキファノは同日、Ｓ