ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２４日（日本時間２５日）、ドジャースタジアムでワールドシリーズ（ＷＳ）開幕前日の「メディアデー」に出席。大量の日米報道陣に囲まれ、取材対応した。この日の取材は、待機場所から「ＧＯサイン」が出た段階でメディアがお目当ての選手のブースに向かって走り出す。当然“一番人気”の大谷の元には４０人ほどが殺到。テレビカメラを中心とした“場所取り”が白熱し、「ヘイヘイヘイ」「