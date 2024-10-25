バイオリニストの高嶋ちさ子（56）が25日までにインスタグラムを更新。23日放送の日本テレビ系特番「1周回って知らない話親子の絆＆家庭のウラ事情を全部告白SP」でチェロを演奏する次男に説教をしまくったことを謝罪した。同番組では、米国留学中の次男が日本に一時帰国した際、高嶋のライブに特別参戦する密着VTRが公開された。その中で高嶋は練習不足の次男に対し「アホな子ども連れてきたみたい」「ちゃんとヤル気出して弾い