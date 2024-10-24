プロ野球ドラフト会議が24日、都内のホテルで行われ、日鉄ステンレスの江原雅裕投手（24）が楽天から4位で指名された。国学院大時代は右ヒジを手術した影響で登板は1試合のみ。今年ドラフト解禁の入社2年目右腕。名前はお笑い芸人のエハラマサヒロと同じ読み方だ。「プロには行きたいと思っていますけど、チームにはいい投手がまだいますから」と謙虚に語っていたが、主に救援を任されており球種はカーブ、カット、フォーク
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