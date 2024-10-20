プレシーズンマッチ米プロバスケットボール（NBA）のグリズリーズとキャンプ招待契約にあたる「エグジビット10」を結んでいた河村勇輝は18日（日本時間19日）、本拠地ヒート戦に8分3秒出場し、2アシストだった。109-114で敗れたが、米記者は会場の河村への期待感をひしひしと感じ取っていたようだ。地元ファンの愛が満ちていた。河村は99-104の第4クォーター残り8分3秒から出場。周りの選手に比べれば小柄な172センチのPGは、