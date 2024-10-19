仏教の教えで「善因善果」という言葉があるが、インドのある女性はその言葉通り、善い行いをした後、命を救われた。女性は地元のお寺に寄付をして自宅に戻る途中、大きな貯水タンクが突然真上から落ちてきたが、奇跡的に無傷で済んだという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の動画を見る】印マディヤ・プラデーシュ州ディンドリで現地時間5日、建物の上階にあった貯水タンクが下を歩く女性に向かって