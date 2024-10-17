―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント山本早織です。◆婚活がいつまで経ってうまくいかない男性の特徴婚活事業をスタートして9年。私も1万人以上のサポートをしてきて、中には本当に頭を悩ませる人もたくさんいました。今回は、うまくいかない人がやらかしていることをお伝えし、これを読む読者さんに反面教師として考えるきっかけにしてもらいたいなと思います。イ