ハロウィンの仮装作ったけどめちゃくちゃ迷惑そうな顔してくる」とXに愛犬ぱんちゃんの写真を投稿したのは、ぱんコーギーさん（@syokupancorgi24）。投稿には、ヤマザキの食パン「ダブルソフト」になり切った（？）ぱんちゃんが写っていて、そのユニークさが大きな反響を呼びました。【写真】「ダブルソフト」の袋を衣装にしてみたら…笑写真を見た人からは「可愛すぎて死ぬ。ヤマザキの社員見てくれw」「ワンなのにダブルとは」