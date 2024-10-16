ロッテリアが新たに「絶品チーズ ごろごろボロネーゼバーガー」を10月23日（水）から期間限定で発売する。この商品は、肌寒くなる季節にぴったりな濃厚なボロネーゼを使用した新作バーガーで、全国のロッテリア店舗で楽しめる。今回の新商品は、「ごろごろボロネーゼバーガーフェア」の一環として登場し、同時に「絶品旨辛 ごろごろボロネーゼバーガー」と「ごろごろボロネーゼバーガー」も販売される。「絶品チーズ ごろごろボロ