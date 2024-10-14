【MLB】ドジャース − メッツ（10月13日・日本時間14日／ロサンゼルス）【映像】大谷、際どいプレーで思わず“大の字”にドジャース大谷翔平投手のまさかの盗塁失敗に視聴者も驚くしかないようだった。大谷はメッツと対戦するナショナル・リーグチャンピオンシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発出場すると、3回に追加点となるタイムリーヒットを放った。その直後に盗塁を敢行するとまさかの失敗。珍しい光景を見た視