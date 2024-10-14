Amazon プライム・ビデオで生配信ボクシングのWBA世界バンタム級（53.5キロ以下）タイトルマッチ12回戦が13日、東京・有明アリーナで行われ、王者・井上拓真（大橋）が挑戦者の同級2位・堤聖也（角海老宝石）に0-3で判定負け。王座陥落となった。リングサイドで観戦した兄・井上尚弥は、配信したAmazon プライム・ビデオで偶然生まれた“2ショット”が話題に。「奇跡」「すげェアングルだ」とボクシングファンを騒然とさせたが、