付き合って間もない恋人と別れるからには相応の理由があるものだ。投稿を寄せた40代女性（年収800万円）には、長年付き合った末に婚約した彼がいたが、同棲後に価値観が合わなくなり、別れることに。その後、「なるべく若いうちに次を見つけなければ」と、マッチングアプリに登録、そこで知り合った男性は、「上場企業勤務で、はっきり言って安定収入が魅力」とパーフェクトな相手に思われた。3回目のデートで告白され、お試しも兼