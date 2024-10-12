10月10日、アイドルグループ「KAT-TUN」の元メンバー・田口淳之介（38）がXを更新。来年1月公開の映画『僕のなかのブラウニー』の出演を告知した。田口は16年に同グループを脱退後、個人事務所を設立しアーティスト活動を再開。しかし、19年5月に大麻取締法違反の疑いで逮捕・起訴（判決は懲役6月、執行猶予2年）され、同年10月21日に有罪判決を受けた。その後、復帰してからは前述の映画出演をはじめ、タレントとして芸能活動をす