¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´ü¤ËÂç³èÌö¤·¤½¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê"¿À¥¢¥¤¥Æ¥à"¤ò»ý¤Ä¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Á¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤³¤ì¤À¡£¡Öº£Ç¯¤âÌ£Á¹½Á¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò½ÅÊõ¤¹¤ë»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×2024Ç¯10·î7Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤­¤ç¤¦¡Ê¡÷2ZGRG¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤­¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï"Ì£Á¹½Á"¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó´¨¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ª¼ê